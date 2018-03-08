«Воздушный» бизнес Kubíček VHS

Компания Kubíček VHS была основана в 1992 году в городе Велке Лосины в Оломоуцком крае. Основной специализацией фирмы является производство воздуходувок, специализированных нагнетательных агрегатов, предназначенных для формирования мощного воздушного потока или создания вакуума. Занимая промежуточное положение между вентиляторами и компрессорами, воздуходувки активно используются в самых разных сферах жизни – от промышленности до сельского хозяйства.

Чешские воздуходувки были переданы ЧКЗ во второй половине 2017 года. «На основе наших воздуходувок на заводе было организовано производство нагнетателей. Впоследствии продукт позиционируется как товар российской сборки, что важно для участия в российских тендерах. Эти воздуходувки используются на очистных сооружениях и в промышленности», - пояснил Петр Баслер, директор по экспорту Kubíček VHS.

По его словам, сотрудничество с Челябинским компрессорным заводом для чешской компании имеет значительный потенциал. «Предприятие недавно построило новый цех, оно обладает квалифицированным персоналом и большим опытом производства компрессоров. ЧКЗ делает упор на качественные европейские запчасти. В свою очередь, победа Kubíček VHS в тендере подтверждает высокое качество нашей продукции», - добавил Баслер.