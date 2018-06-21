Водородное будущее Чехии

Тимур Кашапов
21-06-2018
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В течение двух лет в Чехии может быть построена первая водородная заправочная станция. Разработкой объекта занимается компания ÚJV Řež. Как ожидается, заправка будет предназначена для транспортных средств с низким расходом топлива.

водородные топливные элементы, фото: Архив World Hydrogen Technology Conventionводородные топливные элементы, фото: Архив World Hydrogen Technology Convention Заменит ли экологически чистый водород дизельные двигатели? Инженеры из компании ÚJV Řež сделали еще один шаг вперед к достижению данной цели. Совместно с Факультетом химических технологий Высшей химико-технологической школой в Праге и фирмой APT они разработали проект водородной заправки. Почти 60% стоимости проекта профинансировало Техническое агентство ЧР в рамках программы EPSILON, направленной на поддержку прикладных и экспериментальных исследований.

«Но для начала мы хотим найти подходящее транспортное средство для установки водородного двигателя. Это будет автомобиль, который не нуждается в полноценной заправочной станции. В этих целях на нем будет установлено оборудование, которое позволит вырабатывать электроэнергию для электродвигателя», - пояснил Алеш Доучек, руководитель отдела водородных технологий в ÚJV Řež, по словам которого, модель автомобиля будет выбрана до конца 2018 года.

Водород, как перспективное топливо, рассматривает и холдинг Unipetrol. Одна из компаний, входящих в его состав – Benzina – до конца 2018 года собирается наладить производство водорода для его использования в сфере транспорта. «В ближайшее время мы собираемся установить две водородные установки на наших АЗС в Праге и Литвинове», - пояснил пресс-секретарь Unipetrol Павел Кайдл.

Тимур Кашапов
21-06-2018
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