23-01-2017 10:13 | Антон Каймаков

Самый крупный производитель дверей в Чехии фирма Sapeli стоит буквально в шаге от покорения границы оборота в объеме 1 миллиарда крон (37 миллионов евро). Компания, появившаяся на свет почти сразу после революции 1989 года, сегодня выдерживает конкуренцию наравне с американскими и немецкими фирмам. Свой товар Sapeli поставляет не только на чешский рынок, но также и в Словакию, Австрию, Великобританию, Казахстан, как индивидуальным, так и оптовым покупателям. В списке заказчиков такие строительные фирмы как Finep, Skanska Reality или YIT.

Инвестиции, осуществленные на вздоры ситуации в производство в период экономического кризиса, позволяют Sapeli ныне наращивать объемы выпуска товара и расширять ассортимент. На первом месте у фирмы разработка новых моделей высшего уровня качества. Чешский производитель дверей, чья штаб-квартира располагается в городе Иглава (Край Высочина), ежегодно выпускает сотни тысяч дверей самого разного назначения от простейших бытовых до специализированных, например, использующихся в рентгенологических кабинетах поликлиник и на отделениях радиотерапии в больницах.

По истечении более 20 лет своего существования владельцы Sapeli, в производственных цехах которой трудится 340 человек, взялись за расширение своей компании за счет партнерских фирм системы Sapeli Centr, занимавшихся дистрибуцией продукции. К сегодняшнему дню головная фирма является совладельцем семи упомянутых центров, в том числе и в Словакии. В течение 2017 года к списку прибавятся еще три партнерских фирмы. Намеревается Sapeli приобрести и одно производственное предприятие, чья продукция для выпуска дверей необходима.