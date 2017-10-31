В Южной Чехии будут разрабатывать «умные технологии» для городов

Антон Каймаков
31-10-2017
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В новом предпринимательском парке в городе Милевско, строительство которого начнется в 2018 году, планируют разрабатывать новые «умные технологии», предназначенные для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.

Фото: flaivoloka, открытый источникФото: flaivoloka, открытый источник Предпринимательский парк, который должен в первую очередь служить небольшим кампаниям, вписан в проект «Живое Милевско - Smart Region» и поддерживается Высшей технической и экономической школой города Чешске-Будейовице.

В планах разработка технологий для сферы городского транспорта, общественных пространств и маркетинга.

В рамках предпринимательского парка должен появиться StartUp центр, комплекс по сортировке и ликвидации мусора, технологический IT и административный центр.

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