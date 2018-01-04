В Праге состоялось первое заседание совета представителей правительства, профсоюзов и работодателей

Тимур Кашапов
04-01-2018
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4 января в Праге состоялось первое после выборов заседание так называемого триумвирата, то есть совета представителей кабинета министров, профсоюзов и работодателей, для обсуждения программного заявления нового правительства. По его итогам премьер-министр Андрей Бабиш заявил о поддержке документа со стороны профсоюзов и работодателей «по большинству пунктов».

Андрей Бабиш, фото: ЧТКАндрей Бабиш, фото: ЧТК Профсоюзы и предприниматели, в свою очередь, напрямую не поддержали правительственный документ. Они похвалили несколько пунктов, заявив при этом, что у них есть определенные оговорки. В частности, профсоюзы позитивно оценили намерение нового кабмина повысить пенсии и минимальную заработную плату, но раскритиковали сокращение социальных отчислений и быструю выдачу разрешений на работу иностранцам.

Работодатели поприветствовали обещание построить новые блоки атомных электростанций. Вместе с тем, по их мнению, правительство должно принять решение о крайнем сроке принятия евро.

Андрей Бабиш подчеркнул, что одним из приоритетов кабинета министров является пенсионная реформа. После ее реализации, по идее правительства, в ЧР может быть создано государственное пенсионное управление.

Пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца в настоящее время выплачиваются Чешским управлением социального обеспечения. Отдельного пенсионного счета не существует, он является частью бюджета. Правительство планирует отделить его от госказны и передать в ведение нового учреждения, которое бы занималось и выплатой пенсий.

Тимур Кашапов
04-01-2018
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