В Праге состоялось первое заседание совета представителей правительства, профсоюзов и работодателей

Профсоюзы и предприниматели, в свою очередь, напрямую не поддержали правительственный документ. Они похвалили несколько пунктов, заявив при этом, что у них есть определенные оговорки. В частности, профсоюзы позитивно оценили намерение нового кабмина повысить пенсии и минимальную заработную плату, но раскритиковали сокращение социальных отчислений и быструю выдачу разрешений на работу иностранцам.

Работодатели поприветствовали обещание построить новые блоки атомных электростанций. Вместе с тем, по их мнению, правительство должно принять решение о крайнем сроке принятия евро.

Андрей Бабиш подчеркнул, что одним из приоритетов кабинета министров является пенсионная реформа. После ее реализации, по идее правительства, в ЧР может быть создано государственное пенсионное управление.

Пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца в настоящее время выплачиваются Чешским управлением социального обеспечения. Отдельного пенсионного счета не существует, он является частью бюджета. Правительство планирует отделить его от госказны и передать в ведение нового учреждения, которое бы занималось и выплатой пенсий.