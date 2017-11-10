В Поличке планируют обновление производства ручных гранат

Лорета Вашкова
10-11-2017
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Ручные осколочные гранаты и другие боеприпасы на машиностроительном заводе в чешском городе Поличка производились уже с 1920 года, с самого начала основания предприятия. Последние гранаты и мины сошли с местного конвейера во время Второй мировой войны. В настоящее время здесь завершается разработка новой модели осколочной гранаты с пластиковым корпусом. Максимальный радиус поражения осколков – до 5 метров.

Город Поличка, Фото: palickap CC BY 3.0 Открытый источникГород Поличка, Фото: palickap CC BY 3.0 Открытый источник После длительного перерыва компания по прозводству оружия STV Group, принадлежащая Мартину Дрде, намерена обновить выпуск ручных гранат в Чешской Республике, причем финальный продукт обепечивал бы завод в г. Поличка, входящий в этот холдинг, а компоненты производило бы государственное предприятие Explosia. На текущий момент, однако, неизвестно, окупятся ли инвестиции на разработку нового типа гранаты, которая потребовала четырех лет напряженной работы. Вместо того, чтобы обратиться непосредственно к чешскому производителю, Министерство обороны ЧР объявило конкурс на поставку более чем 220 тысяч осколочных и иных гранат.

Стоимость контракта достигает суммы в размере около 200 миллионов крон. Новые чешские гранаты, как утверждаает директор STV Ян Децкий, отвечают всем требованиям современной армии. В случае получения заказа чешским производителем, 40 % расходов вернулись бы в госказну, кроме прочего, в виде НДС. Информация обнародована в газете E 15.

Лорета Вашкова
10-11-2017
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