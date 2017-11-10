В Поличке планируют обновление производства ручных гранат

После длительного перерыва компания по прозводству оружия STV Group, принадлежащая Мартину Дрде, намерена обновить выпуск ручных гранат в Чешской Республике, причем финальный продукт обепечивал бы завод в г. Поличка, входящий в этот холдинг, а компоненты производило бы государственное предприятие Explosia. На текущий момент, однако, неизвестно, окупятся ли инвестиции на разработку нового типа гранаты, которая потребовала четырех лет напряженной работы. Вместо того, чтобы обратиться непосредственно к чешскому производителю, Министерство обороны ЧР объявило конкурс на поставку более чем 220 тысяч осколочных и иных гранат.

Стоимость контракта достигает суммы в размере около 200 миллионов крон. Новые чешские гранаты, как утверждаает директор STV Ян Децкий, отвечают всем требованиям современной армии. В случае получения заказа чешским производителем, 40 % расходов вернулись бы в госказну, кроме прочего, в виде НДС. Информация обнародована в газете E 15.