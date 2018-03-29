В поисках мигрантов

По состоянию на январь 2017 года в ЧР проживало 524 тыс. иностранцев. Больше всего мигрантов прибыло из Украины, Словакии и Вьетнама. Далее идут русские, немцы и поляки. Вместе они составляли около 75% от всех проживающих в стране иностранных граждан. Чешское статистическое управление фиксирует дальнейшее увеличение численности тех, кто приезжает в страну с целью обучения, но большинство приезжих – это все-таки экономические мигранты.

Специалисты отмечают, что текущий тренд является во многом следствием нехватки рабочих рук. Безработица в ЧР по итогам февраля снизилась до 3,7%, что является самым низким февральским показателем с 1997 года. Не исключено, что в ближайшее время количество вакансий превысит число соискателей.

Кстати, низкий уровень безработицы стал причиной резкого роста зарплат. Лидером здесь является Прага, где средний оклад составляет 36 194 крон (1 390 евро). Меньше же всего получают в Карловарском крае – 23 807 крон в месяц (915 евро). По информации Eurostat, несмотря на повышение за последние два года более чем на 20%, зарплаты в Чехии остаются значительно ниже среднего уровня по ЕС. Зарплата в Германии составляет 3 703 евро, в Финляндии 3 378, в Польше – 1 035 евро.

«Мы фиксируем состояние полной занятости. Те люди, кто не трудоустроен, или не хотят работать или по объективным причинам не могут этого делать. Помочь разрешить ситуацию может роботизация, но производство роботов ограничено, а у большинства фирм скопилось заказов на два-три года вперед», - прокомментировал текущую ситуацию в экономике для «Радио Прага» вице-президент Союза промышленности и транспорта (СПТ) Збынек Фролик.

«Чешская Республика – страна с самым низким уровнем безработицы в Европейском Союзе. Одновременно работодателям не удается найти подходящих кандидатов на более чем 200 тыс. свободных рабочих мест. Таким образом, импорт рабочей силы является на данный момент единственным вариантом решения этой проблемы», - подтверждает слова коллеги Радек Шпицар, вице-президент СПТ.

Украинская волна

Дефицит кадров чешские власти решают за счет расширения программ по привлечению иностранных работников, прежде всего, из Украины. Напомним, что сегодня для получения разрешения на работу в Чехии украинские граждане могут воспользоваться несколькими специальными режимами трудоустройства, в том числе «Проектом А» для высококвалифицированных сотрудников и «Режимом Украина» – программой упрощенной выдачи рабочих виз. Квота по ним составляет 5 тыс. и 19,6 тыс. человек в год соответственно.

Помимо этого, правительство одобрило так называемый «режим фермеров», согласно которому для Украины будет выделятся еще 1,5 тыс. виз для работы в сельском хозяйстве. Кроме того, Минтруда планирует принять специальную программу по привлечению иностранцев в сферу социальных услуг. В этих целях в Украину в ближайшее время отправится делегация во главе с министром труда и социальных дел Чехии Ярославой Немцовой.

Как следствие, число граждан Украины, которые ищут работу в Чешской Республике, значительно выросло, но государственные структуры не справляются с потоком желающих получить «рабочую карту». «Сейчас мы имеем 300 тысяч заявок от украинцев на работу в Чехии и тысячи вакансий для трудоустройства украинцев. Это означает, что число украинских работников будет расти. И это при том, что они уже стали крупнейшей трудовой общиной в нашей стране», - сообщил в декабре 2017 года экс-заместитель министра труда и социальной политики Чехии Томаш Петршичек.

Тем не менее, работодатели высказывают претензии и к новым проектам по трудоустройству украинских рабочих. В этой связи сервер novinky.cz отмечает, что «вместо ожидаемых квалифицированных специалистов из Украины прибывает, в основном, дешевая рабочая сила».

Об этом говорит и глава Чешскоморавской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула. Тем не менее, он подчеркнул, что профсоюзы будут бороться с тем, чтобы работодатели воспринимали иностранцев исключительно как дешевую наемную силу.

«Мы намерены инициировать проведение более тщательных проверок, которые позволят выявить, кто нарушает права мигрантов, не платит им достойную зарплату за аналогичную работу или размещает работников в общежитиях, где им приходится спать втроем на одной кровати», - подчеркнул профсоюзный лидер.

Депортировать нельзя помиловать

Президент Ассоциации агентств по трудоустройству Радован Буркович в эфире Чешского радио заявил, что нужно навести порядок и в сфере проверки иностранцев правоохранительными органами. По его мнению, в стране действуют двойные стандарты. В некоторых регионах наличие нелегальных работников игнорируется, в других – они немедленно депортируются.

Буркович напомнил и о проблеме украинцев, проживающих в ЧР на основании польских «благотворительных» виз, которые выдала Варшава в знак солидарности с Киевом после событий на востоке Украины. На данный момент их получили уже 900 тысяч украинцев, которые на их основании отправились на заработки в другие страны ЕС, включая Чехию.

На сегодняшний день ЧР лидирует по числу нелегальных мигрантов из Украины. По данным за 2016 год, полиция задержала 1,5 тыс. граждан этой страны при общем количестве в 5 тыс. нелегалов. Это на 25% больше, чем в 2015 году. В Госслужбе занятости Украины, кстати, признают проблему нелегальной трудовой миграции.

Однако по оценкам специалистов, число украинских нелегалов, занятых в строительстве и на производстве, будет со временем только увеличиваться. Как заявил бывший глава МИД ЧР Любомир Заоралек, занимающий в настоящий момент пост главы парламентского Комитета по внешней политике, «действующие программы трудоустройства украинцев отступили от своих первоначальных задач». Их целью было привлечь в Чехию квалифицированные кадры и специалистов, а сейчас, по словам политика, «сюда направляется дешевая рабочая сила».

Профсоюзы, со своей стороны, указывают на «снижение общего уровня зарплат в связи с притоком дешевой рабочей силы с Востока». Но экономисты не согласны с этим аргументом. «Украинцы трудоустраиваются на те места, к которым местные жители не проявляют интереса», - пояснил Радек Шпицар.

Вторит ему главный экономист компании Cyrrus Лукаш Кованда. По словам эксперта, заработную плату ниже 20 тыс. крон получают в Чехии, например, учителя и медсестры, которым конкуренция со стороны украинцев не угрожает.

«Таким образом, если мы хотим сохранить наш уровень жизни и экономический рост, наш единственный шанс состоит в том, что правительство будет гораздо более гибким, позволяя иностранцам приезжать в нашу страну и работать», - отметил Кованда.