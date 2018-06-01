В пивоварни – по Крушногорской тропе

Туристы смогут не только осмотреть отдельные пивоварни и продегустировать пиво, но и попасть на лекции и семинары, посвященные производству этого напитка.

«Наша цель – поддержать местные марки, которые развиваются с опрой на многовековые пивоваренные традиции, рождавшиеся по обе стороны границы, а также дать новый толчок гастрономическому туризму. Все пивоваренные заводы нашего маршрута используют в своем производстве Жатецкий хмель, который прославил регион нижнего течения Огрже», – подчеркивает Либуше Новотна-Покорна, директор местного туристического агентства, разработавшего маршрут.

К реализации проекта подключились пивоваренные заводы в городах Жатец, Перштейн, Хомутов, Лоуны, Осек, Теплице, Усти-над-Лабем. На немецкой территории в маршрут входят такие населенные пункты как Рехенберг-Биненмюле, Фрайберг, Покау, Шайбенберг, Цвёниц, Лёсниц, Ауэ и Брайтенбрунн. Следуя по маршруту, туристы смогут посетить музей пива и даже попробовать себя в роли пивовара.

В специально составленный путеводитель включена карта с информацией обо всех 17 пивоваренных заводах и Туристическая пивная карта, которую посетители могут проштамповать в каждой пивоварне, на которой побывают. За десять собранных штампов до конца года они смогут получить на любом из заводов специальную полулитровую кружку со знаком Крушногорской пивной тропы.