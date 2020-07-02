По данным исследования, проведенного недавно системой страхования Suri, для поездок в отпуск или за границу личный автомобиль использует девять из десяти чехов. Более половины из них отправляется за рулем на морское побережье.

В Хорватию как к себе на дачу

По данным Чешского статистического управления, в числе излюбленных мест отдыха чешских семей первое место по-прежнему занимает Хорватия. В 2017 г. туда выехало 850 000 чешских отпускников. Второй по популярности страной стала Италия, куда отправилось 636 000 чехов. «Бронза» досталась Словакии.

«Почти две трети (65%) отправлялись в путешествия для осмотра достопримечательностей или посещения культурных мероприятий, более половины (53%) ехали на море, также популярными оставались летние поездки в горы (40%)», – сообщил результаты исследования директор Suri Павел Эхорт.

При этом финансовые соображения не являются основным фактором, заставляющим граждан страны садиться за баранку.

«Существенное значение финансы играют только в случае семьи с детьми. Однако главная причина, по которой чехи отправляются в отпуск на автомобиле, – это возможность остановиться в каком-то месте по собственному выбору (81%), скорость и свобода определения маршрута (76%), а также не в последнюю очередь – возможность сохранения личного пространства (55%)», – объясняет Павел Эхорт.

Анализ показал, что почти две трети путешественников (63%) используют возможность сделать хотя бы одну остановку в пути. Люде старше 45 лет зачастую продлевают свое путешествие, посещая новые интересные места (44%). При этом более молодые люди стремятся как можно быстрее добраться до конечной цели путешествия, часто из-за сопровождающих их детей. От запланированного маршрута отклоняется каждый пятый путешественник в возрастной группе до 30 лет.

Стрелка компаса указывает на море

Число остановок в пути зависит от продолжительности маршрута. Расстояния до 200 км, то есть поездки в границах Чехии, автомобилисты стараются преодолевать, вообще не останавливаясь.

Самый короткий маршрут из Чехии на морское побережье составляет почти 1000 км. Здесь 61% чешских водителей делает в пути четыре и более остановок, 36% – две-три.

«Существует и небольшая группа (4%) закаленных водителей, которые проделывают путешествие до моря без остановок или только с одной остановкой. Если протяженность маршрута превышает 1000 км, девять из десяти водителей делает минимум четыре остановки», – сообщает Suri.