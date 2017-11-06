В Колумбию устремились «шкоды» и чешское пиво

Свою продукцию на колумбийский рынок представило пивоваренное предприятие Budějovický Budvar. «Наша первая поставка – это темный и светлый лагеры в бутылках объемом 330 мл. Пиво мы будем продавать под маркой Czechvar», – сообщила глава экспортного отдела предприятия Рената Панкова.

Пиво стало еще одной позицией расширяющегося ассортимента экспорта из Чехии в Колумбию, куда после завершения гражданской войны устремились многие экспортеры. В этом году показатели растут особенно быстро. «В межгодовом сравнении за период с января по июнь он вырос на 24,8%», – подчеркивает директор агентства CzechTrade в Боготе Иржи Илек. Таким образом, за первое полугодие текущего года объемы экспорта достигли полумиллиарда крон (19,2 млрд евро).

В настоящее время возможности выхода на колумбийский рынок рассматривает пльзеньское предприятие Škoda Transportation, заинтересованное в поставках оборудования для строящегося в Боготе метрополитена на сумму почти 4 млрд евро. Первая очередь подземки предполагает создание 24-километровой трассы с 15-ю станциями. Тендер на проект пройдет весной следующего года.

Свое присутствие в Колумбии намерена расширить Škoda Auto. «В настоящее время наши продажи находятся на уровне примерно 150 автомобилей в год. Сейчас мы работаем над разработкой новой торговой стратегии, представлением на колумбийский рынок модернизированной модели Octavie и SUV Kodiaq. Это запланировано в конце текущего года», – сообщил пресс-секретарь автопроизводителя Зденек Штепанек.

Существенную роль в росте экспорта сыграли такие сегменты как молочные товары, электроника, продукция машиностроения и одежда. Успешно на рынке Колумбии действует компания Medin, торгующая хирургическими имплантатами из стали и титана. «Свои экспортную деятельность мы поддерживаем с помощью обучения колумбийских врачей. В следующем году мы планируем отправить для проведения занятий чешского врача», – сообщил торговый менеджер Medin по Латинской Америке Павел Шембера.