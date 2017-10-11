В Чехии трудоустроено почти 400 тысяч иностранцев

Три четверти зарубежных работников в 2016 году были из стран ЕС. Из стран, не входящих в состав Евросоюза, более всего было работников из Украины – 54.600 человек. «В увеличении числа иностранцев в роли работников значительное место занимают граждане ЕС/ЕЭЗ и Швейцарии. Сильнее всего в этой группе в 2016 году и ранее на протяжении длительного времени доминируют граждане Словакии», - говорится в сообщении. К концу 2016 года их было официально трудоустроено в Чешской Республике 161.559 человек.

Вторую наиболее значительную группу работников после словаков составляют украинцы. Также в Чехии официально работает 8290 человек из России и 6565 из Вьетнама.

29% иностранцев трудоустроено в обрабатывающей промышленности. Примерно 16% иностранных граждан работает в административном секторе и сопутствующих областях. Трое из десяти работников из-за рубежа занимаются вспомогательной деятельностью и не обладают квалификацией, пятая часть обслуживает устройства и оборудование.

В настоящее время в Чехии рекордно низкий уровень безработицы, тем не менее, чешские компании испытывают недостаток сотрудников, а потому высок спрос на работников из-за рубежа. Многие компании жалуются, что из-за нехватки сотрудников вынуждены отказываться от заказов. Президент Союза промышленности и торговли Ярослав Ганак на заседании союза призвал правительство разрешить привозить в Чехию рабочую силу из Украины, Монголии, Казахстана и Вьетнама.

По мнению профсоюзных организаций, за невозможностью найти работников в Чехии стоят тяжелые условия труда и низкие заработные платы.