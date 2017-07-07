В 2016 году, по информации Чешского Национального банка, впервые остановилось увеличение числа сотрудников в данном секторе. На тот момент в банках работало порядка 41 тысячи человек, из них 65% в четырех крупнейших банках – ČSOB, Чешской сберкассе, Коммерческом банке и UniCredit Bank. По мнению экономистов, сотрудников бы становилось меньше, если бы банки не были вынуждены набирать новых специалистов по дигитализации, а также в административный сектор, связанный с банковским регулированием.

«В значительной степени изменяется структура банковских сотрудников. Оптимизация количества рабочих мест в банках еще не завершена. К 2018 году произойдет очередное снижение числа филиалов, их станет меньше 2000», - сообщает Марек Гатлапатка, главный стратег компании Cyrrus, занимающийся банковским сегментом. «Потом обстановка стабилизируется», - добавляет он.

Закрываются или же сливаются с другими, как правило, мало используемые отделения банков в деревнях и малых населенных пунктах. Банки реагируют на большее использование Интернет-услуг клиентами, а также на усиливающееся давление на экономию эксплуатационных затрат. Крупные банки, помимо прочего, стремятся, таким образом, и противостоять конкуренции небольших банков, не взимающих средства за обслуживание, и уже несколько лет длящемуся периоду низких процентных ставок, которые снижают им прибыль с кредитования, а, тем самым, и доход от работы филиалов.

Так, закрытие отделений касается в первую очередь клиентов крупных банков, и более всего – клиентов Чешской сберкассы, которая в 2012 году владела 650 филиалами. Лишь в 2016 году банк закрыл 60 из них, а в текущем году – еще 37. Напротив, он-лайн банки, которые постепенно выходили на рынок с 2011 года и затем осознавали, что без открытия новых филиалов им не обойтись, свои сети не сокращают, а некоторые даже планируют открытие новых филиалов.