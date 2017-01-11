11-01-2017 14:36 | Вирджиния Варгольская

«Молодые» банки, предоставляющие большую часть услуг в режиме онлайн, привлекают все больше пользователей не только низкими или отсутствующими комиссиями за сервис, но и более открытым отношением к клиентам.

Согласно информации сервера Hospodářské noviny, общее число клиентов так называемых «молодых» банков в прошлом году перевалило за 2,3 миллиона человек – это составляет 15% годового роста. Название «молодые» банки получили в противовес их «традиционным» конкурентам, направляя свой маркетинг и приспосабливая службы молодому поколению. У Air Bank, mBank, Equa bank, Fio banky и Zuno bank увеличивается количество клиентов даже несмотря на то, что многие традиционные банки переняли стратегию бесплатного ведения счета и банковских услуг – это то, чем изначально привлекали их «юные» конкуренты. При этом клиенты также отдают предпочтение вкладам в новые банки, несмотря на главное преимущество традиционных вложений под процент. «Молодые» организации также обгоняют по количеству предоставленных кредитов. Пресс-секретарь Air Bank сообщил Hospodářské noviny, что большая часть их клиентов переходит к ним из банков Česká spořitelna, ČSOB a KB несмотря на то, что те предлагают ведение счета бесплатно. «Однако это предлагается далеко не всем клиентам, к тому же сегодня бесплатный счет – не единственная причина. Людей привлекает более дружелюбный подход».

Новое поколение банков появилось в Чехии около пяти лет назад, и тогда, по большей части, новинка привлекала Интеренет-энтузиастов. Сегодня легкость основания счета и его использования склонила в сторону таких банков и более консервативных клиентов. Почти все новые банки, кроме Zuno, по итогам предшествующих годов были прибыльными.