У одного из самых старых способов накопления средств в банке по-прежнему есть свои почитатели. И, кстати, интерес к сберегательным книжкам в Чехии в последнее время все растет. «Малышу в колыбельку сложно положить виртуальный продукт. Некоторые люди рады, что могут подарить новорожденному что-нибудь вещественное», - считает Пржемысл Ганзелка, директор Почтовой сберкассы, входящей в группу ČSOB.

В Почтовой сберкассе люди заводят ежемесячно порядка тысячи новых книжек. Общее число сберкнижек ныне составляет более полумиллиона. Растущий интерес к этой форме накоплений подтверждает и Чешская сберкасса (Česká spořitelna). Лишь за первое полугодие 2017 года там было заведено более 10 тысяч новых сберкнижек на общую сумму порядка миллиарда крон (37,7 млн. евро). «Только в июле мы открыли 1260 книжек с общей суммой вкладов более 118 миллионов крон (4,4 млн. евро)», - сообщает пресс-секретарь Чешской сберкассы Франтишек Боуц.

Помимо этих двух крупных банков, услугу сберкнижек в Чехии предлагают и два небольших финансовых института: Raiffeisenbank im Stiftland eG и Waldviertler Sparkasse von 1842 AG. Остальные банки предлагают только накопительные счета и срочные депозитные вклады, которые, даже несмотря на актуальные низкие процентные ставки, зачастую предлагают более выгодные проценты роста, чем сберкнижки. Проценты у сберегательных книжек начисляются один раз в год.

В последние годы сберегательными книжками интересовались в основном лица старшего возраста, которым приятно получить традиционную бумажную карточку. Однако, этот «ретро» продукт одновременно вызывает интерес и у молодого поколения. «К нам приходят открывать сберкнижку и двадцатилетние. Именно поэтому сейчас мы ведем активные дискуссии по поводу книжек. Мы видим, как успешны ретро-недели в супермаркетах Lidl, думаю, и со сберегательными книжками мы сейчас можем преуспеть», - констатирует директор Почтовой сберкассы.

До ноября 1989 года сберкнижки были очень популярны. Однако тогда это были преимущественно анонимные книжки Чешской сберкассы, которые выдавались не на имя, а на предъявителя. Однако, из-за легислативы ЕС против отмывания «грязных» денег в декабре 2002 года они были отменены. Тогда Чешская сберкасса имела данные о 6,6 миллиона анонимных сберкнижек, на которых находилось 120 миллиардов крон (4,5 млрд. евро). Сберкасса несколько раз продлевала законный срок на снятие средств с этих книжек, и люди могли это сделать до конца 2016 года. В итоге на них осталось 1,78 миллиарда крон (67 млн. евро). По закону, они перешли Чешской сберкассе, которая, однако, уже ранее пообещала, что переведет их на счет своего фонда Depositum Bonum в поддержку области науки, развития и образования.