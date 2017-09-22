В Чехии «Мобильные деньги» еще ждут своего часа

В Европе «мобильными деньгами» пользуются 68% граждан. В Чехии оплату своих покупок и необходимых услуг через мобильный телефон (посредством специального приложения или платежной карты в мобильном формате) использует лишь 47% граждан. О результатах анализа ассоциации «Visa» рассказывает сервер e15.cz.

Развитие в использования «мобильных денег» Чехии затормаживается недоступностью некоторых видов услуг, например, Apple Pay. Показатели объемы применения телефонов с целью того или иного вида платежей в Чешской Республике, однако, быстро растут. Чешские граждане, несмотря на большую степень осторожности в принятии новинок, научились активно использовать свои мобильные телефоны и соответствующие приложения для контроля банковских счетов (50% пользователей).