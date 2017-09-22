В Чехии «Мобильные деньги» еще ждут своего часа

Антон Каймаков
22-09-2017
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По объемам бесконтактной оплаты своих покупок банковскими картами Чехия относится к числу лидеров мира (83%), но в использовании для этой цели мобильных телефонов страна даже в рамках Европы является аутсайдером. Таков результат исследования, проведенного ассоциацией «Visa», занимающейся вопросом развития цифровых систем платежей.

Иллюстративное фото: Фотосток PixabayИллюстративное фото: Фотосток Pixabay В Европе «мобильными деньгами» пользуются 68% граждан. В Чехии оплату своих покупок и необходимых услуг через мобильный телефон (посредством специального приложения или платежной карты в мобильном формате) использует лишь 47% граждан. О результатах анализа ассоциации «Visa» рассказывает сервер e15.cz.

Развитие в использования «мобильных денег» Чехии затормаживается недоступностью некоторых видов услуг, например, Apple Pay. Показатели объемы применения телефонов с целью того или иного вида платежей в Чешской Республике, однако, быстро растут. Чешские граждане, несмотря на большую степень осторожности в принятии новинок, научились активно использовать свои мобильные телефоны и соответствующие приложения для контроля банковских счетов (50% пользователей).

Антон Каймаков
22-09-2017
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