В Чехии – 28 тысяч долларовых миллионеров

За последний год число жителей страны, чье состояние превышает миллион в долларовом эквиваленте, увеличилось на 11%, что специалисты связывают с ростом экономики. За 2017 г. их совокупный капитал вырос на 13%, составив 68,5 млрд долларов.

«Основная заслуга в обогащении состоятельных инвесторов принадлежит росту ВВП, повышению цен на недвижимость и усилению местных рынков инвестиций», – указано в докладе Capgemini World Wealth Report 2018.

Агентство определяет долларового миллионера как «физическое лицо, владеющее имуществом, которое возможно инвестировать и стоимость которого превышает миллион долларов». При этом сюда не относится недвижимость, в которой человек проживает, предметы коллекционирования, потребительские товары и товары длительного потребления.

Согласно портрету, составленному специалистами банка J&T на базе своих клиентов, среднестатистическому чешскому миллионеру чуть менее 50 лет, он является выпускником вуза и владеет собственной компанией.

Самыми богатыми чехами, внесенными в список Forbes, являются Петр Келлнер, Андрей Бабиш, Радован Витек и Карел Комарек – их состояние исчисляется миллиардами долларов. Поскольку Андрей Бабиш родился в Словакии, он фигурирует в списке Forbes и как самый богатый словак.