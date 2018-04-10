В Брно открылся «бизнес-инкубатор» Европейского космического агентства

В течение трех лет в столице Моравии получат поддержку в общей сложности девять стартапов, связанных с космическими технологиями и их использованием в повседневной жизни. Каждый из основателей филиала – ESA и Южно-Моравский край – выделяют на эти начинания по 300 тыс. евро. Программу ESA BIC в Чешской Республике реализует государственное агентство CzechInvest.

Теперь, спустя два года после открытия первого чешского «бизнес-инкубатора» ESA BIC Prague, возможность пользоваться технологиями и системами Европейского космического агентства получили и компании, находящиеся за пределами Праги. Филиал ESA в Брно расположился в Инновационном центре Южной Моравии (JIC).

«Сразу же после начала работы пражского «космического инкубатора» мы поняли, что потенциалом развития космических технологий применительно к обычной жизни обладают фирмы на всей территории Чешской Республике, а не только в Праге. Проекты, которые были представлены в ESA BIC Prague, помогли нам убедить Европейское космическое агентство в том, что открытие филиала станет шагом в правильном направлении», – подчеркивает директор Отдела внутренних проектов и поддержки малых и средних предприятий агентства CzechInvest Тереза Кубицова.

Первые стартапы поступят в космический «бизнес-инкубатор» Брно уже в июне 2018 г. Там они получат финансовую поддержку в размере 50 тыс. евро, площадку в Инновационном центре Южной Моравии, консалтинговые услуги в области технологий и маркетинга и помощь в поиске партнеров и потенциальных инвесторов, а кроме того – уникальную возможность представить свои ноу-хау Европейскому космическому агентству.