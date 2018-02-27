В 2017 г. из Чехии депортировали свыше 3 тыс. нелегально работавших иностранцев

Весьма правдоподобно, что число нарушений в будущем еще увеличится. Чаще всего закон нарушают украинцы, у которых есть польская виза, что, тем не менее, в соответствии с чешскими законодательными нормами, вовсе не дает им права на трудовую деятельность на нашей территории, – сообщил газете Hospodářské noviny (HN) аналитик Полиции по делам иностранцев Владимир Такач.

Штрафы на сумму более 70 млн крон

«Нехватка работников достигла критического предела. Некоторые фирмы от отчаяния прибегают к незаконному использованию потенциала гастарбайтеров, не имещих необходимых разрешений. Однако, в итоге, они не только рискуют потерять свою репутацию, но и лишиться части накопленного капитала ввиду высоких штрафов», описывает положение дел вице-президент чешского Союза промышленности и транспорта Mилена Ябуркова. Размер штрафных санкций, взыскиваемых за нарушение правил трудоустройства, в Чехии может достигнуть и 10 миллионов крон (400 тыс. евро). Например, в 2016 году инспекторы оштрафовали работодателей на сумму более 70 миллионов крон.

Данные о совокупном размере штрафов, применяемых по итогам отчетного года, за 2017 год пока не обнародованы, однако известно, что число депортированных иностранцев, нелегально трудившихся в стране в прошлом году, по сравнению с 2016 году, выросло вдвое.

Квоты на прием работников из Украины выросли вдвое

«Компании не должны полагаться на «честное слово» частных агентств по трудоустройству и требовать предъявления всех требуемых документов. Некоторые предприятия, увы, потом утверждают, что их обманули посредники», – рассказал лидер Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула.

Работодатели призвали правительство ЧР упростить трудоустройство украинцев в Чехии с целью скорейшего обеспечения производственного процесса необходимыми кадрами. Согласно новому постановлению правительства, с 10 января 2018 г. были вдвое увеличены квоты на прием работников из Украины, а именно с 9600 до 19600 человек в год.