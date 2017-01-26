26-01-2017 11:24 | Катерина Айзпурвит

Зимой, когда на дорогах появляются снежные заносы, или они превращаются в ледяной каток, особенно в горах, перед водителем встает трудоемкая задача — надеть на колеса цепи противоскольжения. Облегчить эту процедуру поможет изобретение чешской фирмы, позволяющее установить цепи простым нажатием кнопки дистанционного управления.

Чешское изобретение поможет совладать с задачей укрепления на колесах противопроскальзывающей системы буквально каждому, даже водителю, не способному выполнять действия, сопряженные с физической нагрузкой. Цепи монтируются непосредственно на диски и «выпускаются» с помощью дистанционного управления в случае необходимости.

«Мы думаем, что наше изобретение будет востребовано, прежде всего, у грузовых автомобилей и автобусов. Эти транспортные средства оснащаются летними шинами и не имеют специальных зимних протекторов, поэтому там особенно важно использовать цепи», – объясняет инженер Петр Гросс, который сделал свое изобретение три года назад и недавно приступил к производству этого инновационного продукта на своей фабрике, занимающейся изготовлением пластиковых деталей для автомобильной светотехники.

При этом сделать изобретение, как это часто бывает, помог случай. «Я как-то ехал зимой через лес, шел ледяной дождь, и мне пришлось в костюме и белой рубашке устанавливать цепи противоскольжения. Я был мокрый, грязный, промерзший. Я ругался так, что звери, которые были рядом, наверняка удрали подальше в лес», – вспоминает Петр Гросс, который именно тогда поставил перед собой задачу придумать простой способ установки цепей.

Цепи, придуманные чешской фирмой, предполагают покрытия двух видов — стальные для улучшения движения по наледи и пластиковые, предназначенные для езды по снегу. Компания Петра Гросса уже запатентовала в Чешской Республике свое изобретение, позволяющее водителям экономить силы, время и нервы. Теперь чешская фирма собирается представить свою продукцию на рынках и за пределами Евросоюза.