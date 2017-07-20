О подписании договора генерального подряда с компанией Unistav Construction сообщил интернет-портал ihned.cz. Предмет контракта – строительство под ключ промышленных объектов и установка всех технологий немецкого поставщика ThyssenKrupp, а также разработка рабочей документации, поставка вспомогательного оборудования и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Михал Чижик, директор зарубежных проектов Unistav, в интервью euro.cz сообщил, что работы займут 36 месяцев. «В настоящее время наша компания активно работает над подготовкой реализации этого заказа. В частности, формируется команда профессионалов и ведётся поиск подходящих субподрядчиков в Чешской Республике, Российской Федерации и других странах, которые обладают соответствующими навыками и опытом работы в РФ», - отметил Чижик.

Предполагается, что финансировать проект будут чешский ČSOB и российский ВЭБ. По словам генерального директора страховой компании EGAP Яна Прохазки, данная сделка является одной из крупнейших за последние несколько лет на российском направлении.

Он также заявил, что не сомневается в успехе проекта. «С чешской стороны участвует сильный экспортер, с которым EGAP имеет позитивный опыт сотрудничества. А должником является не сам завод, а четвертый крупнейший банк России «Внешэкономбанк»», - отметил Прохазка.