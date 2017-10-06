Travel Service намерен выкупить долю государства и Korean Air в ČSA

Ольга Васинкевич
06-10-2017
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У авиакомпании Czech Airlines (ČSA) появится новый мажоритарный владелец. Travel Service договорился с авиакомпанией Korean Air и государственной компанией Prisko о выкупе их доли. Таким образом, Travel Service будет принадлежать без малого 98% ČSA. В результате появится сильная группа с авиапарком более 60 самолетов.

Foto: MarekV, CC BY-SA 3.0Foto: MarekV, CC BY-SA 3.0 Запланированную трансакцию, которая должна завершиться 6 октября, серверу Zdopravy.cz подтвердили два независимых друг от друга источника.

Korean Air практически не принимали участия в управлении компанией, таким образом, они покидают бизнес, спустя 4,5 года. Приход корейской фирмы на тот момент сыграл положительную роль в глазах кредиторов ČSA. Однако, в отличие от своих первоначальных обещаний, фирма практически не делала инвестиций в Czech Airlines. Одним из немногих результатов сотрудничества стала аренда самолетов Airbusu A330.

Travel Service уже в минувшие годы занял позицию крупнейшего чешского авиаперевозчика, воспользовавшись затруднениями, возникшими у ČSA. В 2015 году он приобрел треть акций в ČSA. Владельцы компании никогда не скрывали интереса к «Чешским авиалиниям»: «Если речь идет о ČSA, я считаю, что пришло то время, когда для всех становится очевидным – на нашем рынке авиатранспорта есть место лишь для одной чешской компании. Мы акционеры ČSA и полагаем, что было бы хорошо, иметь там больший вес», - подчеркнул в интервью изданию Hospodářské noviny Иржи Шимане.

В качестве крупной группы, объединенные авиалинии будут иметь лучшие позиции при переговорах с производителями самолетов. Летом в распоряжении Travel Service было 49 самолетов, а ČSA 19.

Ольга Васинкевич
06-10-2017
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