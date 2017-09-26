Торговые отношения Чехии и Мьянмы пережили рекордный сезон

Ольга Васинкевич
26-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешский экспорт в Мьянму (ранее – Бирма) растет, в отличие от импорта, постепенно. Ко всему прочему, преследования мусульманского меньшинства рохинджа, в последнее время являются не слишком хорошей рекламой этому государству в Юго-Восточной Азии.

Мьянма, Фото: DiverDive, CC BY-SA 3.0Мьянма, Фото: DiverDive, CC BY-SA 3.0 Тем не менее, взаимная торговля Чехии и Мьянмы в минувшем сезоне достигла рекордных показателей – 28 миллионов долларов, гласят данные Чешского статистического управления. Товарообмен между двумя государствами за последние пять лет вырос практически в 30 раз. Это было связано с приходом к власти в конце 2015 года реформистской Национальной лиги за демократию в Мьянме, и экономика, спустя 60 лет господства военного правительства, наконец-то, открылась миру.

Тем не менее, торговые отношения растут, скорее, односторонне. Чешский экспорт в это государство составляет лишь восьмую часть от общего товарообмена. «Напротив, импорт в минувшем году вырос в два раза», - информирует представительское учреждение ЧР в Янгоне (ранее – Рангун). Три четверти импорта при этом составляет одежда. Ее производство в последние годы перенесли в Мьянму многие мировые концерны, которые привлекла там дешевая рабочая сила и низкие общие расходы на производство.

В чешском экспорте имеют место продукты питания, напитки, телевизоры и котлы. Крупнейшим торговым почином в минувшем году стало открытие филиала фирмы Zetor, которая планирует экспортировать в Мьянму сотни единиц тракторов.

Ольга Васинкевич
26-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему

Государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи хотят видеть в Праге

Государственный советник Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира 1991г. Аун Сан Су Чжи в октябре, возможно, посетит Прагу. Во вторник…

Чехия и Бирма культивируют экономические связи

Министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек проводит в Бирме переговоры о расширении экономических отношений между двумя странами. В…

Глава МИД ЧР пригласил победительницу выборов в Мьянме в Прагу

Министр иностранных дел Чешской Республики Лубомир Заоралек в понедельник встретился с политическим деятелем Мьянмы, лауреатом Нобелевской…
Далее об этом
vybory-2017
Масарик в фотографиях
Вопрос месяца
Карточки QSL