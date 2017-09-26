Торговые отношения Чехии и Мьянмы пережили рекордный сезон

Тем не менее, взаимная торговля Чехии и Мьянмы в минувшем сезоне достигла рекордных показателей – 28 миллионов долларов, гласят данные Чешского статистического управления. Товарообмен между двумя государствами за последние пять лет вырос практически в 30 раз. Это было связано с приходом к власти в конце 2015 года реформистской Национальной лиги за демократию в Мьянме, и экономика, спустя 60 лет господства военного правительства, наконец-то, открылась миру.

Тем не менее, торговые отношения растут, скорее, односторонне. Чешский экспорт в это государство составляет лишь восьмую часть от общего товарообмена. «Напротив, импорт в минувшем году вырос в два раза», - информирует представительское учреждение ЧР в Янгоне (ранее – Рангун). Три четверти импорта при этом составляет одежда. Ее производство в последние годы перенесли в Мьянму многие мировые концерны, которые привлекла там дешевая рабочая сила и низкие общие расходы на производство.

В чешском экспорте имеют место продукты питания, напитки, телевизоры и котлы. Крупнейшим торговым почином в минувшем году стало открытие филиала фирмы Zetor, которая планирует экспортировать в Мьянму сотни единиц тракторов.