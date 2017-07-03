Параметр роста должен составить 4,9%, что гарантирует Чешской Республике 4 место в Европе, как наиболее динамично развивающейся в строительном секторе стране. Лидером группы будет Венгрия с ростом на уровне 16%. В конце списка, предполагают специалисты, окажется Финляндия. Строительный сектор в данном случае ускорит свое развитие лишь на 0,3%. Средний рост в странах, объединенных ассоциацией Euroconstruct, будет на уровне 2,5%. В текущем году чешское строительство ожидает застой, что, однако, компенсирует показатели 2018 и 2019 годов на уровне, соответственно – 4,9 и 8,9%.