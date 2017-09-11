Страны-должники начали выплачивать Чехии задолженности

«Во взыскании долгов EGAP в последние годы проявляет значительную активность, персонал команды, занимающейся данной сферой, был на половину заменен, и его роль в страховой компании была поставлена на тот же уровень, как и отделов торговли и риска. Таким образом, взимание долгов стало более эффективным и последовательным», - подчеркнула Гана Гикелова. Порядка 200 миллионов крон (7,5 млн. евро) вернул Чехии, например, Иранский центральный банк, свои долги начала выплачивать Куба, взимание задолженностей происходит также в России и Украине.

Именно об ориентации на лучшее взыскание долговых сумм сообщал в мае глава EGAP Ян Прохазка. «Для меня сегодня сумма, которую нам удастся получить, важнее, чем количество новых коммерческих сделок. Рынок в настоящий момент ликвидный, банки отваживаются идти на ряд трансакций и без страхования», - сообщил Прохазка в интервью ежедневному изданию Hospodářské noviny.

Последними хорошими новостями, по сообщению EGAP, является ситуация с экспортом автомобилей Škoda в Украину. Местный импортер, компания Eurocar, три года назад прекратила выплачивать один крупный кредит, и EGAP был вынужден в 2015 году выплатить банкам одноразовую страховую сумму в размере 730 миллионов крон (27,5 млн. евро). В настоящее время удалось заключить с компанией Eurocar новый договор, который дает государственной страховой компании шансы получить свои деньги обратно. «Мы составили новый график платежей, который предполагает выплату полной суммы долга до 2025 года», - сообщила Гана Гикелова. Первую выплату EGAP от Eurocar уже получил.

Самый большой риск для EGAP в настоящий момент представляет турецкий проект угольной электростанции Adularya. На него чешский экспортный банк предоставил кредит в размере порядка 12 миллиардов крон (453 млн. евро), и страховал его как раз EGAP. Электростанция должна была быть простроена уже четыре года назад, однако чешский поставщик Vítkovice Power Engineering обанкротился, а турецкий покупатель был национализирован. ČEB и EGAP в настоящее время ведут активные переговоры с турецкой стороной о том, как спасти проект Adularya.