Стекольный завод Янштейн с более чем 200-летней историей занимается производством стеклянных частей для эксклюзивной линии чешских светильников, создаваемых по проектам известных дизайнеров. Светильники комплектуются в находящихся неподалеку производственных помещениях фирмы Brokis, где обрабатывается примерно 35% местного выдуваемого вручную стекла.
Обе фирмы совместно работают над новыми проектами. Одним из них является обработка стеклянных осколков, которые до этого были мусором. Из них можно создавать стеклянные пластинки, которые затем используются в интересных решениях освещения и декораций в интерьерах. Подготовка к их производству продолжалась несколько лет. Первое изделие из этого материала предложила дизайнер Луцие Колдова, которой принадлежит авторство наибольшего количества коллекций Brokis.
Предприниматель Ян Рабелл приобрел приходящий в упадок стекольный завод 20 лет назад. Тяжелый период фирма пережила в период кризиса в 2008-2011 годах. Помогло ей именно развитие компании Brokis и изменение портфолио заказчиков. «Мы стали больше ориентироваться на Германию и Скандинавию, где кризис был не таким серьезным», - вспоминает Ян Рабелл. Он также подчеркнул, что на протяжении многих лет стремился к тому, чтобы ручная работа стекольщиков оценивалась как можно выше. «Сейчас самая большая опасность – недостаток людей, которые бы хотели научиться данному ремеслу, а также непропорциональное давление на стоимость рабочей силы», - продолжает Рабелл.
В настоящее время стекольный завод производит стеклянные части на заказ, главным образом, для покупателей в Европе. Brokis поставляет светильники в более 70 стран мира, например, в Японию, США, Южную Корею и Новую Зеландию.
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