Стекольный завод в Янштейне работает с известными дизайнерами

Ольга Васинкевич
18-07-2017
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Стекольный завод Янштейн с более чем 200-летней историей занимается производством стеклянных частей для эксклюзивной линии чешских светильников, создаваемых по проектам известных дизайнеров. Светильники комплектуются в находящихся неподалеку производственных помещениях фирмы Brokis, где обрабатывается примерно 35% местного выдуваемого вручную стекла.

Стекольный завод Янштейн, фото: ЧТКСтекольный завод Янштейн, фото: ЧТК Обе фирмы совместно работают над новыми проектами. Одним из них является обработка стеклянных осколков, которые до этого были мусором. Из них можно создавать стеклянные пластинки, которые затем используются в интересных решениях освещения и декораций в интерьерах. Подготовка к их производству продолжалась несколько лет. Первое изделие из этого материала предложила дизайнер Луцие Колдова, которой принадлежит авторство наибольшего количества коллекций Brokis.

Предприниматель Ян Рабелл приобрел приходящий в упадок стекольный завод 20 лет назад. Тяжелый период фирма пережила в период кризиса в 2008-2011 годах. Помогло ей именно развитие компании Brokis и изменение портфолио заказчиков. «Мы стали больше ориентироваться на Германию и Скандинавию, где кризис был не таким серьезным», - вспоминает Ян Рабелл. Он также подчеркнул, что на протяжении многих лет стремился к тому, чтобы ручная работа стекольщиков оценивалась как можно выше. «Сейчас самая большая опасность – недостаток людей, которые бы хотели научиться данному ремеслу, а также непропорциональное давление на стоимость рабочей силы», - продолжает Рабелл.

В настоящее время стекольный завод производит стеклянные части на заказ, главным образом, для покупателей в Европе. Brokis поставляет светильники в более 70 стран мира, например, в Японию, США, Южную Корею и Новую Зеландию.

Ольга Васинкевич
18-07-2017
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