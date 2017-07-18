Обе фирмы совместно работают над новыми проектами. Одним из них является обработка стеклянных осколков, которые до этого были мусором. Из них можно создавать стеклянные пластинки, которые затем используются в интересных решениях освещения и декораций в интерьерах. Подготовка к их производству продолжалась несколько лет. Первое изделие из этого материала предложила дизайнер Луцие Колдова, которой принадлежит авторство наибольшего количества коллекций Brokis.

Предприниматель Ян Рабелл приобрел приходящий в упадок стекольный завод 20 лет назад. Тяжелый период фирма пережила в период кризиса в 2008-2011 годах. Помогло ей именно развитие компании Brokis и изменение портфолио заказчиков. «Мы стали больше ориентироваться на Германию и Скандинавию, где кризис был не таким серьезным», - вспоминает Ян Рабелл. Он также подчеркнул, что на протяжении многих лет стремился к тому, чтобы ручная работа стекольщиков оценивалась как можно выше. «Сейчас самая большая опасность – недостаток людей, которые бы хотели научиться данному ремеслу, а также непропорциональное давление на стоимость рабочей силы», - продолжает Рабелл.

В настоящее время стекольный завод производит стеклянные части на заказ, главным образом, для покупателей в Европе. Brokis поставляет светильники в более 70 стран мира, например, в Японию, США, Южную Корею и Новую Зеландию.