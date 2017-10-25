Средняя цена новой квартиры в Праге за год выросла почти на 20%

При этом число проданных квартир за первые 9 месяцев 2017 г. упало на 16%, до 4050 единиц.

«Недостаточно большое предложение на рынке новых квартир повышает цены до уровня, снижающего для среднего класса доступность жилья. Выходом из ситуации сможет стать поддержка проектов по строительству квартир. Наблюдаемый рост цен чем дальше, тем больше отражается и на рынке вторичного жилья и рынке аренды, где мы уже в течение нескольких месяцев наблюдаем еще большее подорожание, чем даже в сегменте новых квартир», – указывает председатель правления компании Trigema Марсель Соурал.

Новые квартиры начали дорожать в Праге около двух лет назад, поднявшись за этот периода на 43%. Соурал полагает, что из-за задержек с получением разрешения на строительство рынок нового жилья оказался в тупике. «Развитие рынка тормозится. В третьем квартале было продано меньше квартир, чем за тот же период 2013 г. За целый год было продано 5500 квартир. При этом стратегический план Праги предполагает продажу более 6000 квартир ежегодно. Мы думаем, что это скоро отразится на ценах – они не пойдут вниз, однако их быстрый подъем затормозится», – прогнозирует специалист.