Спрос растет, производство расширяется

Антон Каймаков
03-08-2017
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Расширение производства и создание 100 новых рабочих мест станет результатом инвестиций в объеме 190 миллионов крон (7,3 миллиона евро), которые в текущем и будущем годах намерена осуществить фирма Hauser из городка Каплице, расположенного в 15 километрах от города Чешский Крумлов в Южной Чехии. Фирма выпускает металлические конструкции для охлаждающего и морозильного оборудования, а также осуществляет монтаж установок для хранения продуктов питания.

Иллюстративное фото: официальный сайт компании HauserИллюстративное фото: официальный сайт компании Hauser Чешская компания Hauser является дочерним предприятия европейского производителя, штаб-квартира которого находится в австрийском Линце.

Более 90% продукции идет на экспорт в Европу – в Великобританию, Францию, Германию, Швейцарию, Польшу, Венгрию, Болгарию и Румнию. Строительство новых производственных линий, административных и вспомогательных объектов связано с активным нарастанием количества заказов. 230 постоянных работников фирмы уже не успевают в полной мере удовлетворить спрос со стороны клиентов.

История производства Hauser в Каплице уже насчитывает четверть века, отсчет ведется с 1992 года. Последние отчеты говорят об объемах выручки фирмы в объеме 1,9 миллиарда крон (73 миллиона евро), доход составляет 15% от приведенной суммы. Средняя зарплата каплицких сотрудников Hauser составляет 31 тысячу крон (около 1200 евро).

Антон Каймаков
03-08-2017
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