«В последние годы мы значительным образом поменяли ассортимент, постепенно конкретизировав нашу специализацию», - сообщает Ярослав Йиржичка, владелец и директор компании KRPA Paper. Именно благодаря этому выручка за 2016 год подскочила до рекордных 1,14 миллиарда крон (более 43 млн. евро). Операционную прибыль компании удалось увеличить в два раза до 86 миллионов крон (3,2 млн. евро).

В KRPA Holding, который является одной из крупнейших бумагопроизводящих групп в Центральной Европе, входит, помимо KRPA Paper, еще семь компаний. Среди них – крупнейший производитель школьных тетрадей и блокнотов Papírny Brno.

KRPA Holding экспортирует 90% продукции, аналогично поступает и конкурирующая ей ирландская компания Smurfit Kappa Czech, завод которой находится в Жимровице. Эти компании успешны за рубежом, помимо прочего, и потому что в Европе расходуется больше бумаги на душу населения. Например, в Чехии это 140 кг на жителя, средний расход по Европе составляет 180 кг. В будущем это может измениться. «Чешский рынок в будущем будет вместе с целым регионом Центральной и Восточной Европы демонстрировать большую динамику роста, чем западноевропейский рынок», - сообщил Йозеф Вртишка, менеджер завода Smurfit Kappa Czech в Жимровице. Поэтому данная транснациональная группа планирует делать еще большие инвестиции в ускорение работы машин по производству бумаги и увеличение объемов производства.

Потенциал чешского рынка подтверждают и рекордные инвестиции самого большого бумажного завода в Чешской Республике Mondi Group. Он производит различные обертки, прочные бумажные мешки, а также канцелярскую бумагу и картонаж. Продукцией заводов, находящихся на территории Чешской Республики, эта австрийская компания старается покрывать рынки Центральной и Восточной Европы. Запланированные инвестиции компании в Чехии составят более 600 миллионов крон (22,6 млн. евро).