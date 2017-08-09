Растущей любовью населения к гамбургерам, сэндвичам и домашним пирогам, которые клиент получает в фастфудах в непромокаемой бумажной обертке, воспользовалась компания KRPA Paper. Самая большая чешская семейная бумажная фабрика еще несколько лет назад производила канцелярскую бумагу. Ныне же она полностью переориентировалась на выпуск упаковки для пищевых продуктов. В бумагу от фирмы KRPA Paper завернут практически каждый кусок масла, шоколадная конфета или хот-дог.
«В последние годы мы значительным образом поменяли ассортимент, постепенно конкретизировав нашу специализацию», - сообщает Ярослав Йиржичка, владелец и директор компании KRPA Paper. Именно благодаря этому выручка за 2016 год подскочила до рекордных 1,14 миллиарда крон (более 43 млн. евро). Операционную прибыль компании удалось увеличить в два раза до 86 миллионов крон (3,2 млн. евро).
В KRPA Holding, который является одной из крупнейших бумагопроизводящих групп в Центральной Европе, входит, помимо KRPA Paper, еще семь компаний. Среди них – крупнейший производитель школьных тетрадей и блокнотов Papírny Brno.
KRPA Holding экспортирует 90% продукции, аналогично поступает и конкурирующая ей ирландская компания Smurfit Kappa Czech, завод которой находится в Жимровице. Эти компании успешны за рубежом, помимо прочего, и потому что в Европе расходуется больше бумаги на душу населения. Например, в Чехии это 140 кг на жителя, средний расход по Европе составляет 180 кг. В будущем это может измениться. «Чешский рынок в будущем будет вместе с целым регионом Центральной и Восточной Европы демонстрировать большую динамику роста, чем западноевропейский рынок», - сообщил Йозеф Вртишка, менеджер завода Smurfit Kappa Czech в Жимровице. Поэтому данная транснациональная группа планирует делать еще большие инвестиции в ускорение работы машин по производству бумаги и увеличение объемов производства.
Потенциал чешского рынка подтверждают и рекордные инвестиции самого большого бумажного завода в Чешской Республике Mondi Group. Он производит различные обертки, прочные бумажные мешки, а также канцелярскую бумагу и картонаж. Продукцией заводов, находящихся на территории Чешской Республики, эта австрийская компания старается покрывать рынки Центральной и Восточной Европы. Запланированные инвестиции компании в Чехии составят более 600 миллионов крон (22,6 млн. евро).