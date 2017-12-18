Спираль праздничных долгов

Аналитическая компания M.B.A. Finance опубликовала результаты исследований данных 540 тысяч чешских должников и выяснила, что значительная часть из них начала ощущать проблемы с возвратом своих «рождественско-новогодних» долгов уже через 2-4 месяца. Причем речь в данном случае идет о кредитах в объеме не более 30 тысяч крон (1172 евро).

Зимние праздники совпадают с периодом сезонных эпидемий гриппа. Из-за двухнедельной болезни того или иного работающего члена семьи, а порой и всех домочадцев сразу, ежемесячные доходы могут упасть на половину. Если нет финансовых резервов, то проблемы с возвратом долгов в такой ситуации неминуемы.

«Подарки в долг могут превратиться в финансовый капкан на несколько последующих лет», - подчеркивает директор аналитической компании M.B.A. Finance Якуб Зетек.