Сосед надежный партнер, но на востоке есть перспектива

Антон Каймаков
12-06-2018
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О возвращении чешских фирм на рынки восточных стран, пострадавших в прошлом от экономического кризиса, рапортуют Министерство промышленности и Ассоциация малых и средних фирм. Однако главными направлениями поставок по-прежнему остаются ближайшие соседи. Свое заключение они сделали по итогам исследования, охватившего почти 400 предприятий.

Фото: Steve Buissinne, Pixabay / CC0Фото: Steve Buissinne, Pixabay / CC0 Свыше 80% малых и средних компаний Чехии сосредоточили свое внимание на сегменте В2В (business to business), что, по мнению экспертов, подтверждает промышленную ориентацию отечественной экономики. В сегменте В2С (business-to-consumer) развивают свою деятельность 13% фирм.

«Компании с общим штатом менее 250 сотрудников (малые фирмы) принимают участие в 50% осуществляемых страной экспортных поставок и являются стабилизирующим началом всей системы внешней торговли Чехии», – подчеркнул и. о. министра промышленности и торговли Томаш Гюнтер.

45% чешских поставок направляются в Германию, а 33% в Словакию, в Польшу – 15%, а в Австрию – 13%. Одновременно на 10% вырос экспорт чешской продукции в Украину и Израиль. Своей перспективой роста привлекает чешские малые и средние фирмы также рынок России.

Антон Каймаков
12-06-2018
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