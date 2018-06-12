Сосед надежный партнер, но на востоке есть перспектива

Свыше 80% малых и средних компаний Чехии сосредоточили свое внимание на сегменте В2В (business to business), что, по мнению экспертов, подтверждает промышленную ориентацию отечественной экономики. В сегменте В2С (business-to-consumer) развивают свою деятельность 13% фирм.

«Компании с общим штатом менее 250 сотрудников (малые фирмы) принимают участие в 50% осуществляемых страной экспортных поставок и являются стабилизирующим началом всей системы внешней торговли Чехии», – подчеркнул и. о. министра промышленности и торговли Томаш Гюнтер.

45% чешских поставок направляются в Германию, а 33% в Словакию, в Польшу – 15%, а в Австрию – 13%. Одновременно на 10% вырос экспорт чешской продукции в Украину и Израиль. Своей перспективой роста привлекает чешские малые и средние фирмы также рынок России.