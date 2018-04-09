«Соломоново» решение Škoda

Škoda Karoq – концептуально новый SUV чешской марки, который приходит на смену Škoda Yeti. Впервые эту модель представили в 2017 году в мае во время Стокгольмского автосалона. В 2018 она была названа «автомобилем года» в Чехии.

В официальной церемонии запуска приняли участие члены наблюдательного совета «Еврокар» Владимир Панов и Алексей Ягичев, представители Промышленного департамента Министерства экономики Украины, руководитель экономического отдела Посольства Чешской Республики в Украине Франтишек Троячек и почетный консул ЧР в Ужгороде Отто Ковчар.

Генеральный директор ЗАО «Еврокар»Игорь Царенко сообщил, что в 2018 году предприятие планирует выпустить 628 внедорожников Škoda Karoq и 902 Škoda Kodiaq. «Несмотря на неутешительную ситуацию в экономике, наше предприятие не только работает, но и развивается. Мы внедряем производство новых моделей. Всего в 2018 году на предприятии запланирован выпуск 7500 автомобилей», - заявил он.

В свою очередь, представитель Škoda Auto в Украине Томаш Выдра подчеркнул, что качество собранных в Украине автомобилей не уступает европейским аналогам. «Мы осуществляем контроль качества авто как на заводах в Чехии, так и на «Еврокар», - пояснил Выдра и отметил, что цена Škoda Karoq в Украине стартует с отметки в 668 тыс. гривен (около 20,5 тыс. евро).