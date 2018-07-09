Скоростная зарядка для электромобилей – изобретено в Чехии

Станция скоростной зарядки постоянного тока может за непродолжительный промежуток времени зарядить аккумулятор на 95%, что значительно превосходит показатели конкурентов. Разработкой подобных технологий занимаются французские, американские и японские компании, которые в среднем способны зарядить лишь 90% объема батареи электромобиля.

По мысли создателей, скоростные зарядные устройства могут применяться непосредственно на заправочных станциях, а также в торговых центрах, гаражах гостиниц и на стоянках для отдыха водителей на автострадах. Батарею электромобиля можно будет зарядить на 80% буквально за 20 минут, то есть за время короткой остановки в пути. Полностью зарядить аккумулятор удастся за 30 минут, однако на скорость зарядки существенно влияет состояние аккумулятора и его объем.

«Из-за недостаточно развитой инфраструктуры внедрение в Чехии электромобилей происходит медленнее, чем в других европейских странах и США», – считает глава компании DEL, который надеется продавать новую разработку не только у себя в стране, но и за границей.

«После дела "Дизельгейт" в Германии появился огромный спрос на электромобили, и мы будем двигаться в этом направлении», – указывает директор фирмы.

По последним данным, в 2020 г. по дорогам ФРГ будет ездить миллион электромобилей. В Чехии, по данным Министерства промышленности, через два года будет всего 5000 электромобилей. В данный момент в стране зарегистрировано 2000 автомобилей с электродвигателем. Тем не менее, ожидается рост на территории страны числа станций зарядки, количество которых к 2020 г. должно составить 1300, из них 500 – скоростных.