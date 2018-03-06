Škoda Transportation поставит в Словакию 25 современных электропоездов

«Словакия является не только нашим традиционным, но и очень важным торговым партнером», - сообщил чешскому изданию Novinky.cz Томаш Игначак, председатель совета директоров компании Škoda Transportation. В Словакии ходят поезда, локомотивы, троллейбусы и даже трамваи производства этой плзеньской компании.

Новые электрички будут поставлены на рельсы в окрестностях г. Жилина. Завод Škoda Transportation смонтирует первых два состава, сборка остальных будет осуществляться уже в Словакии по совместительству с компанией ŽOS Trnava.

Электропоезда будут производиться в коротком, 80метровом варианте вместительностью 247 человек, а также в длинном, рассчитанном на 343 сидячих пассажира. Все электрички будут оснащены кондиционером и сетью Wi-Fi.

В самой Чехии в настоящее время эксплуатируются 28 подобных подвижных составов.