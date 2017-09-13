Скептический взгляд на рекордно низкую безработицу

Проблема в том, что преобладает в Чехии так называемая «дешевая работа», то есть весьма значительная часть населения трудится на монтажных линиях, выпускающих продукцию с низкой добавленной стоимостью. В случае прихода волны массовой автоматизации и роботизации производства, она в первую очередь затронет именно конвейеры.

На опасность, связанную с роботизацией конвейерных линий обращает внимание Давид Марек из консультационной компании Deloitte

По мнению Марека Држимала, аналитика Коммерческого банка, успех объясняется общий рост экономики страны, тесная связь с экономикой Германии и относительно хорошая структура трудового рынка. Но при этом страна отличается низким уровнем зарплат, в том числе и МРОТ. Аналитик также обращает внимание на возвращение на рынок труда пенсионеров и других групп населения, которые обычно остаются в категории иждивенцев.

Не стоит забывать, подчеркивает Марек Држимал, что Чешская Республика, хотя и не является официальным членом, находится в ядре еврозоны. Происходит это из-за того, что чешская рабочая сила относится к разряду дешевой.