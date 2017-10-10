Sigma Group поставит в Россию оборудования на 200 млн крон

Насосы предназначены для первого и второго блока Курской АЭС-2, которые должны начать работу в 2021 и 2023 гг. соответственно. Группа Sigma Group изготовит 4 главных охлаждающих насоса для охлаждения конденсаторов и 8 насосов технической воды для охлаждения оборудования в неатомной части блока. Насосы на первый блок КАЭС-2 Sigma должна поставить до конца 2019 года, на второй блок - до 2020 года.

«Для нашей компании эти сделки - не только продолжение традиции поставок насосов для атомной энергетики, но, главным образом, перспективу на будущее, так как подобные насосы будут востребован и на других проектах "Росатома"», - уверена менеджер по проектам Sigma DIZ Лада Роубаликова.

Отметим, что консолидированная выручка Sigma Group в 2015 году снизилась в годовом сравнении на 10% с 1,379 млрд крон в 2014 году до 1,237 млрд крон. Группа сообщила об оперативной прибыли в 56,4 млн крон. В прошлом году от публикации отчетности золдинг отказался.