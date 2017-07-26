Сельмаги садятся на дотации

Антон Каймаков
26-07-2017
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Все больше магазинов, работающих в небольших чешских населенных пунктах, оказываются неспособными получать прибыль. Многие деревенские и сельские администрации задумались в связи с этим о возможности дотирования торговых точек.

Иллюстративное фото: Михаэла Выдрова, Чешское радиоИллюстративное фото: Михаэла Выдрова, Чешское радио Например, около 1000 магазинов Союза чешских и моравских потребительских кооперативов (группа COOP), что составляет треть от общего количества торговых точек COOP, в настоящее время уже являются убыточными. Однако в случае их закрытия, большое количество деревень и сел вовсе останутся без магазинов. Доходы остальных 2000 магазинов в настоящее время растут, что позволяет компенсировать потери. Но в случае изменения ситуации этот режим может измениться.

Одной из причин разрастания объемов потерь является серьезное давление на увеличение зарплат работников магазинов. Каждая прибавка ведет к тому, что список убыточных точек расширяется, обращает внимание пресс-секретарь группы COOP Лукаш Немчик.

В некоторых случаях продолжать работу сельских магазинов помогают дотации, выделяемые администрациями населенных пунктов. И количество таких случаев увеличивается.

Антон Каймаков
26-07-2017
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