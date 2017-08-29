Самый «острый» бизнес Чехии

Свой бизнес 26-летний Даниэл Вшетичка начал только в 2016 г., успев за это время продать уже более 4000 баночек своей жгучей продукции, для изготовления которой использует самые «злые» виды перца: считается, что Carolina Reaper и Trinidad Moruga Scorpion острее табаско в 80 раз! Даже нарезать их следует в перчатках, причем даже через них можно получить ожог.

«Лично я при их нарезании использую несколько слоев перчаток и респиратор», – признается Даниэл Вшетичка, который окончил Чешский сельскохозяйственный университет и называет перец чили своей страстью.

«Из семян, которые шесть лет назад заказал в Индии, я вырастил индийские сорта перца. Увидев, что они обладают чрезвычайно острым вкусом, я начал перерабатывать перец для различных соусов, которые сначала предлагал друзьям и знакомым», – вспоминает молодой предприниматель.

Во время студенческой практики в Испании Даниэл договорился с другим «любителем острого» вместе обратиться в своем университете в «бизнес-инкубатор». В ноябре 2016 г. их бизнес-проект победил в конкурсе для начинающих предпринимателей United Incubators Contest. «Другие проекты, возможно, были более продуманными и лучше коммерчески проработанными, но жюри понравился наш энтузиазм и любопытная история», – рассказывает вчерашний студент.

Недавно Даниэл Вшетичка выиграл еще один конкурс, который называется «Жестяной рот», – его участники глотают острейший перец чили, называя это «поеданием пылающих углей».

Сначала производители собирались добавлять в соусы больше перца, но отказались от этой идеи, поскольку проглотить такое способен далеко не каждый. Сегодня содержание перца составляет 6% от общей массы соуса.

Свой перец фирма Palíto по-прежнему выращивает самостоятельно, а все соусы производит из натуральных ингридиентов, без добавления консервантов. В будущем компания также планирует производить пикантный джем, комбинирующий сладкий и острый вкус.

В настоящее Palíto уже открыл собственный Интернет-магазин, но большинство своей продукции реализует на фермерских ярмарках. Сейчас основатели компании готовятся к hotfood-фестивалю, на который в Брно ежегодно съезжаются сотни любителей острой пищи.