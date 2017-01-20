С миру по нитке – всем по рубашке

20-01-2017 11:09 | Антон Каймаков

Crowdfunding в качестве способа проложить дорогу к воплощению собственного проекта набирает в Чехии популярность и приносит реальные результаты. В прошлом году общественность, выступив в роли беспристрастного жюри, выдала «генераторам новых идей» 60 миллионов крон (2,2 миллиона евро). В пользу самых успешных проектов было выделено более миллиона крон (37 тысяч евро).

Самую ощутимую финансовую поддержку в 2016 году от общественности получила идея выпуска онлайн-ежедневника, проект создания игровой студии, план по спасению легендарного самолета Ту-154, на борту которого из Нагано, завоевав золотые медали, вернулась чешская хоккейная сборная, а также проект сбор средств на оказание помощи пациентам, страдающим неизлечимым амиотрофическим латеральным склерозом. Каждый из упомянутых проектов был поддержан суммами, превышающими 1 миллион крон.

Лидером среди crowdfunding-серверов считается Hithit.cz, который в прошлом году собрал 39 миллионов крон (1,4 миллиона евро), что практически в два раза больше, чем годом раньше. Из всех заявителей, обратившихся за финансовой помощью посредством упомянутого сервера, успеха в той или иной степени добилась лишь половина – авторы 225 проектов.

Сначала большую часть crowdfunding-проектов составляли музыкальные и культурные, ныне Hithit.cz регистрирует нарастание спортивных и предпринимательских.

На втором месте по объему собранных средств для crowdfunding-проектов находится сервер Startovač.cz. На его «счету» в 2016 году сбор 18,4 миллиона крон (681,5 тысячи евро). Данная сумма несколько ниже, чем в предшествовавшем сезоне. Сокращение показателей объясняется ростом конкуренции на поприще crowdfunding.

Появился crowdfunding-сервер - Fundlift.cz, предназначенный фирмам, который запустила финансовая группа Roklen. В отличие от сайтов, работающих с гражданами, за предоставление средств на новые проекты выдаются премии в виде облигаций или акций.