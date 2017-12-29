С 2018 года МРОТ в Чехии повышается до 12200 крон

В своем программном заявлении кабинет Андрея Бабиша декларировал, что разрабатывает правила прогнозируемого повышения МРОТ, однако правительство меньшинства пока не получило поддержки парламента.

Минимальная почасовая оплата труда в Чехии увеличивается с 66 крон (2,5 евро) до 73,20 крон (2,8 евро). Увеличение зарплат сотрудников, получающих за свою работу минимальное вознаграждение, обойдется коммерческому сектору страны в общую сумму 3,1 млрд крон (119 231 000 евро), а государственному сегменту экономики – 1,28 млрд крон (49 230 000 евро).

Предыдущее правительство, которое возглавлял социал-демократ Богуслав Соботка, ежегодно повышало МРОТ, что за четыре года работы кабинета составило 3 700 крон (142,5 евро).

При этом предприниматели указывают на то, что вопрос повышения минимальной зарплатой «превратился в политическую тему», требуют отказаться от скачкообразного увеличения МРОТ и ввести четкие правила его регулирования.