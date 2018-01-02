Рядом Прагой вырастет склад запчастей для Mercedes-Benz

Логистический центр Daimler у Праги будет иметь общемировое значение. Автомобильная фирма намерена в нем хранить стратегические запасы деталей и узлов для моделей, которые уже не выпускаются, но для них обеспечивается производство запасных частей. Благодаря центральному складу в Чехии Daimler надеется ощутимо сократить свои расходы, так как будут ликвидированы мелкие складские помещения в различных торговых точках концерна. Всего логистический центр Daimler будет занимать 229 тысяч квадратных метров. Его обслуживание обеспечат 900 сотрудников. Часть складов будет роботизирована.