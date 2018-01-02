Рядом Прагой вырастет склад запчастей для Mercedes-Benz

Антон Каймаков
02-01-2018
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По данным сервера E15, недалеко од Праги в селе Ужице в скором времени будет построен гигантский логистический центр автомобильного концерна Daimler. По своим размерам он в два раза обойдет даже склады on-line магазина Amazon.

Фото: Pixabay CC0Фото: Pixabay CC0 Логистический центр Daimler у Праги будет иметь общемировое значение. Автомобильная фирма намерена в нем хранить стратегические запасы деталей и узлов для моделей, которые уже не выпускаются, но для них обеспечивается производство запасных частей. Благодаря центральному складу в Чехии Daimler надеется ощутимо сократить свои расходы, так как будут ликвидированы мелкие складские помещения в различных торговых точках концерна. Всего логистический центр Daimler будет занимать 229 тысяч квадратных метров. Его обслуживание обеспечат 900 сотрудников. Часть складов будет роботизирована.

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