Соглашение, заключенное при поддержке государственного агентства CzechTrade, стало крупным успехом аграрного сектора Чехии на рынке Российской Федерации.

В конце июля 2017 г. в Чешском Доме в Москве состоялось подписание контракта по закупке чешского сырья для производства фруктовых напитков. При этом объемы поставок, оговоренные соглашением, составляют 3% от общего годового объема импорта подобного товара в Россию.

Специалисты отмечают существенное увеличение доли сока – прежде всего, яблочного, вишневого и грушевого, производимого российскими предприятиями именно из чешского сырья, ежемесячные объемы поставок которого достигают 7400 тонн.