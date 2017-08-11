Русский сок из чешских фруктов

Катерина Айзпурвит
11-08-2017
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Пять миллионов евро – такова сумма контракта, подписанного между дочерней российской компанией чешской фирмы Agroexpo CZ и крупным российским дистрибьюторским холдингом.

Иллюстративное фото: Фотосток PixabayИллюстративное фото: Фотосток Pixabay Соглашение, заключенное при поддержке государственного агентства CzechTrade, стало крупным успехом аграрного сектора Чехии на рынке Российской Федерации.

В конце июля 2017 г. в Чешском Доме в Москве состоялось подписание контракта по закупке чешского сырья для производства фруктовых напитков. При этом объемы поставок, оговоренные соглашением, составляют 3% от общего годового объема импорта подобного товара в Россию.

Специалисты отмечают существенное увеличение доли сока – прежде всего, яблочного, вишневого и грушевого, производимого российскими предприятиями именно из чешского сырья, ежемесячные объемы поставок которого достигают 7400 тонн.

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