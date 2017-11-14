Румыния выбрала троллейбусы Škoda

Низкопольные троллейбусы данной серии оснащены опцией автономного хода от аккумуляторов, системой рекуперации, позволяющую возвращать электричество в контактную сеть при торможении или движении по инерции, кондиционерами, системами навигации и видеонаблюдения, говорится на сайте компании.

По словам менеджера Škoda Electric Милана Норка, остальные троллейбусы будут переданы румынской стороне в первой половине декабря. «Их услугами смогут воспользоваться местные жители еще в этом году», - сказал он. Генеральный директор компании Карел Майер, в свою очередь, отметил, что данный заказ – «ещё один важный успех на новом развивающемся рынке для Škoda Electric».

Напомним, что ранее чешская компания поставила 60 троллейбусов в румынские города Тимишоара и Бая-Маре. Кроме того, в середине 2017 года Škoda Electric выиграла тендер на поставку 50 троллейбусов в Ригу.