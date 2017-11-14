Румыния выбрала троллейбусы Škoda

Škoda Electric поставила первые три троллейбуса модели Škoda 26Tr из закупленной партии в 24 машины в румынский город Галац. Каждый из троллейбусов стоит 10,7 млн крон (267 тыс. евро), общая стоимость заказа составляет 150 млн крон (6 млн евро).
Низкопольные троллейбусы данной серии оснащены опцией автономного хода от аккумуляторов, системой рекуперации, позволяющую возвращать электричество в контактную сеть при торможении или движении по инерции, кондиционерами, системами навигации и видеонаблюдения, говорится на сайте компании.
По словам менеджера Škoda Electric Милана Норка, остальные троллейбусы будут переданы румынской стороне в первой половине декабря. «Их услугами смогут воспользоваться местные жители еще в этом году», - сказал он. Генеральный директор компании Карел Майер, в свою очередь, отметил, что данный заказ – «ещё один важный успех на новом развивающемся рынке для Škoda Electric».
Напомним, что ранее чешская компания поставила 60 троллейбусов в румынские города Тимишоара и Бая-Маре. Кроме того, в середине 2017 года Škoda Electric выиграла тендер на поставку 50 троллейбусов в Ригу.