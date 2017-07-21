Рост экспорта вооружений тормозит недостаток рабочих рук

Катерина Айзпурвит
21-07-2017
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В 2016 г. объемы экспорта чешского оружия достигли рекордной суммы – 18 млрд крон (68 млн евро). Главным импортером стал Ирак, за которым следуют ОАЭ, Словакия и Египет. Суммы поставок стрелкового оружия в страны, не входящие в Европейский союз, составили 3,4 млрд крон (около 13 млн евро). Основными покупателями здесь выступили США, Канада и Таиланд.

Иллюстративное фото: Архив Česká zbrojovkaИллюстративное фото: Архив Česká zbrojovka В 2016 г. Министерство промышленности и торговли выдало в общей сложности 428 лицензий на продажу в 70 стран мира товаров и технологий «двойного использования», то есть промышленной продукции и товаров ядерной, химической и биологической промышленности, использующихся преимущественно в мирных целях, но обладающих потенциальной возможностью применения в военной сфере. Главными импортерами таких товаров выступили Россия, Китай и Индия.

Кроме того, чешское правительство ратифицировало бесплатную передачу стрелкового оружия и боеприпасов в дар правительству США на общую сумму 21,4 млн крон (792 000 евро) для направления иракским силам безопасности, противостоящим ИГИЛ. Иорданскому правительству было передано в дар вооружение на сумму 14,2 млн крон (526 000 евро).

Как сообщил агентству ČTK президент Ассоциации оборонной промышленности Ирж Гинек, рост экспорта военно-промышленного комплекса Чехии тормозит нехватка трудовых ресурсов. Спрос на товары военного сегмента в мире очень высок, но производители не в состоянии его полностью удовлетворить.

Катерина Айзпурвит
21-07-2017
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