В 2016 г. Министерство промышленности и торговли выдало в общей сложности 428 лицензий на продажу в 70 стран мира товаров и технологий «двойного использования», то есть промышленной продукции и товаров ядерной, химической и биологической промышленности, использующихся преимущественно в мирных целях, но обладающих потенциальной возможностью применения в военной сфере. Главными импортерами таких товаров выступили Россия, Китай и Индия.

Кроме того, чешское правительство ратифицировало бесплатную передачу стрелкового оружия и боеприпасов в дар правительству США на общую сумму 21,4 млн крон (792 000 евро) для направления иракским силам безопасности, противостоящим ИГИЛ. Иорданскому правительству было передано в дар вооружение на сумму 14,2 млн крон (526 000 евро).

Как сообщил агентству ČTK президент Ассоциации оборонной промышленности Ирж Гинек, рост экспорта военно-промышленного комплекса Чехии тормозит нехватка трудовых ресурсов. Спрос на товары военного сегмента в мире очень высок, но производители не в состоянии его полностью удовлетворить.