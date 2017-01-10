10-01-2017 16:04 | Лорета Вашкова

Уже четвертый год государство возвращает церквям и религиозным общинам ранее принадлежавшую им собственность. Некоторые католические ордена и конгрегации, как и епархии, вновь могут хозяйствовать на тысячах га лесов и полей, иным остается только мечтать о закладке приходского сада. Генеральный секретарь Чешской епископской конференции (ČBK) Станислав Пршибыл заверил в интервью газете Právо, что справедливость и солидарность внутри церкви являются весьма важными, однако более равномерное распределение имущества между епархиями станет возможным лишь после завершения передачи государством всего имущества.

«По прошествии нескольких лет мы должны взвесить, были ли все решения достаточно обоснованными и эффективными. Закон предусматривает не только восстановление исторической справедливости, но и возможность становиться на свои ноги в будущем, и с этой точки зрения мы должны между собой договориться, чтобы не ослабить экономическое положение отдельных субъектов до состояния кризиса», - подчеркнул Пршибыл.

Фонд солидарности

Епископы поэтому основали фонд солидарности, который должен в будущем дотировать экономически более слабые епархии Чехии. Пока, однако, он располагает суммой в размере лишь нескольких миллионов крон. Остается вопросом, удастся ли в такой ситуации возместить расходы, связанные с существованием некоторых епархий, разница в экономическом положении которых весьма существенна.

Наиболее богатым является Архиепископство Оломоуца, которому, согласно закону о реституции, было возвращено 37 тысяч гектаров леса и 1342 гектаров пахотной земли. Соседнее Остравско-Опавское епископство также начало с размахом хозяйствовать на возвращенных 24 тыс. га лесных угодий. Не осталось в обиде и Пражское Архиепископство, получившее более 11 тыс. га леса и более тысячи гектаров земельных участков. Положение ряда епископств на юге страны, наоборот, оставляет желать лучшего. Пльзеньскому и Чешско-Будейовицкому не достались ни пяди леса, ни пяди поля, что, по словам Станислава Пршибыла, объясняется сложнейшими перипетиями отечественной истории. Брненскому вернули 180 га земельных угодий и менее 2 гектаров леса.