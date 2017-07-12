Отели отмечали определенные успехи уже в минувшем году: за год количество гостей выросло на 7,9% и достигло более 13 миллионов человек. И это при том, что в 2015 году в Чехии проходил Чемпионат мира по хоккею, молодежный Чемпионат Европы по футболу и Чемпионат Европы по легкой атлетике в крытых залах. Поэтому владельцы отелей ожидали, что 2016 год не будет таким уж удачным. В 2015 году, благодаря крупным спортивным мероприятиям и большим конгрессам количество клиентов чешских отелей резко возросло на 10%.

Из статистических данных также становится очевидно, что интерес к размещению в отелях Чехии растет как со стороны зарубежных, так и местных клиентов. В случае иностранцев рост числа гостей в чешских отелях за год составил 11,7%. Зарубежные туристы являются по-прежнему ключевой целевой аудиторией для отелей в Чехии. Как и в прошлые годы, они составляют более 62% от всех гостей.

По информации компании STR Global, которая занимается наблюдениями за развитием в сегменте отелей от трех до пяти звезд, наполненность отелей в Чехии в 2016 году составляла более 72%, в Праге – более 77%. В 2017 году наполненность отелей выросла на 8,3%, в мае – на 3,7%.

При рассмотрении летних броней отелей очевидно, что рекордный сезон мог бы продолжаться и в последующие месяцы. Число туристов, останавливающихся в Чехии, по предположениям агентства CzechTourism, могло бы достичь за летние месяцы 3,2 миллиона человек.

«Зарубежные туристы считают Чехию безопасным направлением, где качество услуг в последние годы заметно улучшилось, а цены при этом по-прежнему ниже, чем на Западе. Отели могут получать прибыль с растущего зарубежного и местного спроса с тем, что множество чехов ищет альтернативу отпускам за рубежом как раз дома. В этом году также приезжает больше туристов из Азии и из России», - констатирует Якуб Станислав из консалтинговой компании Ernst & Young.