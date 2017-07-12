Рекордный сезон для чешских отелей

Ольга Васинкевич
12-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В текущем году владельцы чешских отелей потирают руки. Статистика гласит, что такого скачка в увеличении посещаемости они еще не помнят. В понедельник Чешское статистическое управление обнародовало данные, в соответствии с которыми в период с января по май 2017 года в чешских отелях разместилось 5,2 миллиона туристов. Это на 11,5% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. Если такой темп удержится, то за год чешские отели могло бы посетить до 15 миллионов гостей.

Иллюстративное фото: Caroline Hoos / Stock.XCHNGИллюстративное фото: Caroline Hoos / Stock.XCHNG Отели отмечали определенные успехи уже в минувшем году: за год количество гостей выросло на 7,9% и достигло более 13 миллионов человек. И это при том, что в 2015 году в Чехии проходил Чемпионат мира по хоккею, молодежный Чемпионат Европы по футболу и Чемпионат Европы по легкой атлетике в крытых залах. Поэтому владельцы отелей ожидали, что 2016 год не будет таким уж удачным. В 2015 году, благодаря крупным спортивным мероприятиям и большим конгрессам количество клиентов чешских отелей резко возросло на 10%.

Из статистических данных также становится очевидно, что интерес к размещению в отелях Чехии растет как со стороны зарубежных, так и местных клиентов. В случае иностранцев рост числа гостей в чешских отелях за год составил 11,7%. Зарубежные туристы являются по-прежнему ключевой целевой аудиторией для отелей в Чехии. Как и в прошлые годы, они составляют более 62% от всех гостей.

По информации компании STR Global, которая занимается наблюдениями за развитием в сегменте отелей от трех до пяти звезд, наполненность отелей в Чехии в 2016 году составляла более 72%, в Праге – более 77%. В 2017 году наполненность отелей выросла на 8,3%, в мае – на 3,7%.

При рассмотрении летних броней отелей очевидно, что рекордный сезон мог бы продолжаться и в последующие месяцы. Число туристов, останавливающихся в Чехии, по предположениям агентства CzechTourism, могло бы достичь за летние месяцы 3,2 миллиона человек.

«Зарубежные туристы считают Чехию безопасным направлением, где качество услуг в последние годы заметно улучшилось, а цены при этом по-прежнему ниже, чем на Западе. Отели могут получать прибыль с растущего зарубежного и местного спроса с тем, что множество чехов ищет альтернативу отпускам за рубежом как раз дома. В этом году также приезжает больше туристов из Азии и из России», - констатирует Якуб Станислав из консалтинговой компании Ernst & Young.

Ольга Васинкевич
12-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото: Google Maps

Конец года приятно удивил чешских отельеров

Нынешний год и особенно последние его недели стали для чешских отельеров более успешными, чем они предполагали. Средняя занятость отелей…
Вацлавская площадь, Фото: Олег Фетисов, Архив Чешского радио

Гость-приезжий, расскажи, да всю правду доложи!

Владельцам отелей и пансионов в связи с введением в действие поправки в Закон «О пребывании иностранцев» прибавилось забот. Ныне им приходится…
Иллюстративное фото: imagerymajestic, FreeDigitalPhotos.net

Отдохнуть по-взрослому. Без детей!

Сезон отпусков в самом разгаре, а крупнейшие чешские турагентства то ли жалуются, то ли радуется: «Растет количество людей, желающих отдыхать…
Далее об этом
ruska_emigrace
Мария Терезия
Вопрос месяца
Карточки QSL