PSJ: высокие технологии заморозки

НИКА (англ. Nuclotron-based Ion Collider fAcility) – коллайдер протонов и тяжелых ионов, строящийся с 2013 года на базе Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Окончание его строительства запланировано на 2020 год.

Криогенная компрессорная станция предназначена для сжатия газообразного азота и гелия, для сжижения азота, хранения и распределения газа и жидкого азота, который необходим для работы лаборатории физики высоких энергий. Договор о возведении объекта был заключен во время визита президента Чехии Милоша Земана в Россию в 2017 году. Реализация проекта уже началась.

Объект станции будет состоять из двух участков – административной и производственной частей. На первом этапе реализации проекта криогенной компрессорной станции будут снесены существующие здания и проложена новая инженерная инфраструктура. «Одноэтажное здание с двумя пролетами и плоской крышей вырастет на полезной площади 1 731 м2. Несущая стальная конструкция, обшитая сэндвич-панелями, вместит в общей сложности 15 621 м3. Крышу образует изоляция и мембрана из ПВХ», - говорится в описании объекта на официальном сайте PSJ.

В 2015 году PSJ построила в Дубне завод по производству компьютерных печатных плат. Проект научно-производственного комплекса разрабатывался исходя из требований выпуска сложных и сверхсложных печатных плат с обеспечением высокого качества. Оборудование завода позволяет выпускать печатные платы практически любой конфигурации и сложности: от простейших двухслойных до сложнейших плат в 20 слоев и более.

Проекты в Дубне – не первые для PSJ в России. Компания также осуществляет строительство торгового центра в Тамбове, завершает возведение торгово-развлекательного центра «M5 Mall» в Рязани, многофункционального комплекса «Торговый квартал» в Сочи, резидентского комплекса «Мегаполис» в Казани и завода по производству ОСП в Петрозаводске.