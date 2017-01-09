09-01-2017 15:05 | Ольга Васинкевич

Промышленное производство после неожиданного снижения оборотов в октябре, в ноябре 2016 года вновь начала расти. Таким образом, ее рост за год составил 7%. Наиболее значительную роль в этом сыграло производство моторных транспортных средств, резиновых и пластиковых изделий, а также производство и распространение электроэнергии.

Продажи в этот период выросли на 7,8%, стоимость новых заказов увеличилась на 10,7%. Такая информация стала известна из статистики Чешского статистического управления, обнародованной в конце минувшей недели.

Производство моторных транспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 15,4%, производство и распространение электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,4%, а производство товаров из резины и пластика выросло на 9,7%. По сравнению с ноябрем 2015 года, однако, уменьшился объем производства иных транспортных средств (на 18,9%). Объемы горнодобывающей промышленности снизились на 6,7%, а производство базовых фармакологических средств и приспособлений – на 8,5%.

С учетом вычислений количества рабочих дней, промышленное производство за год выросло на 4,5%. Доходы промышленных предприятий от прямого экспорта в ноябре 2016 года увеличились на 8,6%. Местная прибыль, в которую также входит и непрямой экспорт посредством непромышленных предприятий, выросла на 6,8%.

Новые заказы из-за рубежа увеличились на 12,7%, а местные – на 7%. Более всего на рост числа новых заказов оказало влияние производство моторных транспортных средств, компьютеров, электротехнических и оптических приборов и устройств, а также производство металлоконструкций и изделий из металла.