Не вдаваясь в детали проводимых переговоров и конкретные планы потенциальных инвесторов во время церемонии начала строительства новой дороги I/58 в городе Пржибор общественности об ожидаемых переменах сообщил гетман Моравско-Силезского края Иво Вондрак.

Промышленная зона Острава–Мошнов, площадь которой составляет 282 гектаров, относится к категории самых крупных в Чешской Республике. Она расположена рядом с аэропортом, транзитной автомагистралью и железнодорожной веткой.

Здесь, например, уже работает линия по выпуску автомобильных фар Hyundai Mobis.

Большая часть территории промышленной зоны принадлежит городу Острава. Краевая администрация располагает 30 гектарами, которые в данный момент абсолютно свободны.