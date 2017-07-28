Промышленная зона в Мошнове ждет инвесторов из США и Южной Кореи

Антон Каймаков
28-07-2017
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Инвесторы из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи взвешивают возможность размещения своих производственных линий в чешской промышленной зоне в Мошнове. Воплощение данного плана в жизнь принесет Чехии тысячи новых трудовых мест.

Промышленная зона в Мошнове, Фото: ЧТ24Промышленная зона в Мошнове, Фото: ЧТ24 Не вдаваясь в детали проводимых переговоров и конкретные планы потенциальных инвесторов во время церемонии начала строительства новой дороги I/58 в городе Пржибор общественности об ожидаемых переменах сообщил гетман Моравско-Силезского края Иво Вондрак.

Промышленная зона Острава–Мошнов, площадь которой составляет 282 гектаров, относится к категории самых крупных в Чешской Республике. Она расположена рядом с аэропортом, транзитной автомагистралью и железнодорожной веткой.

Здесь, например, уже работает линия по выпуску автомобильных фар Hyundai Mobis.

Большая часть территории промышленной зоны принадлежит городу Острава. Краевая администрация располагает 30 гектарами, которые в данный момент абсолютно свободны.

Антон Каймаков
28-07-2017
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