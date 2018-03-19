Pro.Med.CS Praha: таблетка за миллион

Pro.Med.CS Praha является ведущей чешской независимой фармацевтической компанией, которая специализируется на производстве таблеток, капсул, а также таблеток, покрытых оболочкой. Суммарно выпуск превышает 2 млн единиц в сутки.

Договор об организации производства лекарств в подмосковном Подольске был подписан 22 ноября 2017 года на Российско-чешском экономическом форуме. На церемонии присутствовали президент Чехии Милош Земан, председатель Экономической палаты ЧР Владимир Длоуги и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В соответствии с договором Pro.Med.CS Praha переведет 70% своего российского сегмента производства в Подмосковье, контракт на выпуск «Урсосана» и «Индапа» предусматривает изготовление до 400 млн капсул в год, что соответствует примерно 20% объема производства «ЗиО-Здоровье». Для этих целей на предприятии будет создано 45 рабочих мест.

«Это решение – стратегическое. Настал переломный момент, когда мы поняли: дальнейший рост невозможен без дополнительных производственных мощностей», - пояснил директор Pro.Med.CS Praha в РФ Йиржи Мусиалек. По его словам, на российском предприятии в перспективе может изготавливаться значительная часть выпускаемой компанией продукции. «ЗиО-Здоровье» подошел нам по всем параметрам: богатый опыт работы по контракту с зарубежными контрагентами, хорошая репутация… Как и у нас – сертификат GMP. Тем не менее, основные мощности нашей компании останутся в Чешской Республике», - подчеркнул Мусиалек.

Генеральный директор «ЗиО-Здоровье» Николай Сафонов выразилл удовлетворение тем, что чешская компания выбрала именно это предприятие: «В тендере на производство чешских лекарств участвовали более 15 фармацевтических предприятий России, радостно, что именно наша, подольская, компания его выиграла. Предположительно, годовая выручка «ЗиО-Здоровье» от реализации этих лекарственных средств составит 210 млн. рублей (около 3,5 млн евро), выручка PRO.MED.CS Praha от продажи на территории России произведенных нашей компанией вышеназванных препаратов составит свыше 4 млрд рублей (67 млн евро)».