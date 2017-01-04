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Аспекты экономики Производство «Татры» выросло на половину, автомобили поставляют в Египет и Индию

04-01-2017 14:51 | Вирджиния Варгольская

Чешский производитель автомобилей «Татра» подводит итоги за минувшие годы. Всего в прошлом году было произведено 1326 автомашин – впервые с 2008 года компании удалось произвести более тысячи экземпляров, с годовым ростом продукции на 56%. При этом все произведенные автомобили компания удалось продать. В 2017 году «Татра» планирует увеличить производство до 1700 моделей.

Грузовой автомобиль «Татра», Фото: архив компании «Татра»Грузовой автомобиль «Татра», Фото: архив компании «Татра» Последние заказы автомобилей монтировались «даже в неделю между Рождеством и Новым Годом»,- сообщил пресс-секретарь компании Андрей Чиртек. Фирма планирует регулярно поставлять на мировой рынок около 2 тысяч машин в год. Больше всего автомобилей «Татра» поставляет на домашний рынок – в Чехии и Словакии в прошлом году было продало 435 штук. Помимо этого продукцию компании можно найти и в странах Азии и Африки – в 2016 году, например, Индию направилось 334 автомобиля, по 130 машин – в Египет и в Иорданию. Последние страны открывают для компании новые возможности – туда поставляются машины для военного сегмента. Также 76 машин направились из Копршивниц в Бразилию. В 2016 г. «Татра» инвестировала в производство 400 млн крон (14,8 млн евро) и приняла 350 новых сотрудников, при этом около 100 млн крон инвестиций происходили из внутренних источников компании, остальная сумма – из грантов. Главной областью для инвестиций в «Татре» является развитие технологий и роботизация производства - в 2017 г. панируется обновление монтажной линии. На ее ремонт и совершенствование компания рассчитывает на поддержку из грантов Евросоюза.

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